Москалькова объяснила уместность мемориальной доски в честь Сталина в МГЮА

Мемориальная доска о выступлении Иосифа Сталина в юридической академии имени О. Е. Кутафина (МГЮА) уместна, потому что она напоминает о репрессиях и о важности соблюдения закона. Так считает уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Как передает ТАСС, она сказала это журналистам после встречи с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем.

По словам Москальковой, такая же доска есть и в холле МИД России. А в МГЮА она уместна, «потому что будущим юристам напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям», сказала омбудсмен.

Руководство МГЮА недавно решило вернуть на стену центральной аудитории мемориальную доску в честь состоявшегося там в 1924 г. выступления Сталина. 27 июня адвокат Генри Резник объявил, что прекращает работать в этой академии в знак протеста против мемориальной доски «могильщику права». Солидарность с позицией Резника выразил полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский. Затем о прекращении сотрудничества с МГЮА заявили сотрудники ВШЭ, они обещали бойкотировать все научные мероприятия в этом вузе. В ректорате академии объяснили, что доска должна висеть в вузе в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г.