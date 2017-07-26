В Думе надеются до весны принять законопроект о штрафах за клевету в соцсетях

Поправки о штрафах за распространение противоправного контента и клеветы в соцсетях Госдума примет осенью, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Как передает «Интерфакс», он сказал, что авторы законопроекта в начале осенней сессии собираются настаивать на рассмотрении поправок в первом чтении.

Речь идет о двух законопроектах - определении самих требований к администраторам соцсетей и о поправках в Кодекс об административных правонарушениях в части размеров штрафов. «От 3 млн до 5 млн с физического лица и от 30 млн до 50 млн руб. с юридического лица», - уточнил Исаев. Он полагает, что законопроекты имеют шанс быть принятыми во всех трех чтениях до конца сессии.

«Концепция законопроекта нами поддерживается», - сказал замруководителя фракции единороссов, но добавил, что к поправкам есть замечания, касающиеся техники выполнения закона, и эти вопросы необходимо проработать. «Самое главное, что коллег смутило, - это то, что было высказано экспертами о том, что здесь может сложиться неравная ситуация для отечественных социальных сетей, которые здесь работают, у них открыты офисы и т. п. - "Одноклассники" - и сетей, которые не наши, например "Google, которые могут просто уклоняться от выполнения требования закона", - отметил он.

По оценке Исаева, пока меры по удалению противоправного контента «зачастую остаются неэффективными». «Человека называют верблюдом, а он должен бегать и доказывать, что он не верблюд. Это, извините, достало очень многих людей. Не только занимающихся политикой, но и занимающихся культурой, искусством, общественных деятелей, экономикой, потому что против предпринимателей это постоянно предпринимается. И порядок здесь надо наводить, безусловно. Мы эту позицию однозначно в этом смысле поддерживаем», - добавил он.

О переносе рассмотрения поправок на осень 19 июля сообщил профильный комитет Госдумы со ссылкой на авторов законопроектов. Они решили поправки отозвать и внести заново в уже откорректированном виде.