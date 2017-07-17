В правительстве раскритиковали законопроект о соцсетях

Правительство поддерживает концепцию проекта, но он требует дополнительной проработки, говорится в проекте отзыва М. Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия одобрила проект отзыва на поправки к закону «Об информации», рассказал «Ведомостям» участник заседания комиссии. Другой источник в правительстве подтвердил, что проект отзыва одобрен сегодня.

«Ведомости» ознакомились с проектом отзыва. В правительстве резко раскритиковали поправки, рекомендовав переписать законопроект, но поддержали саму концепцию. Отзыв правительства подготовлен на основе заключения Минкомсвязи, знает источник в правительстве. По его словам, министерство предоставило «крайне критичный отзыв».

Законопроект, регулирующий деятельность социальных сетей в России, на рассмотрение в Госдуму внесли на прошлой неделе единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

В текущей версии законопроекта изменения коснутся участников реестра «организаторов распространения информации в сети интернет», аудитория которых составляет более 2 млн человек. Под требования закона могут подпасть не только социальные сети, но и мессенджеры. Чиновники обяжут соцсети в течение суток удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Депутаты предложили установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица должны будут заплатить за это штраф в размере от 3 до 5 млн руб., юридические лица – от 30 до 50 млн руб.

Что доработать

В правительстве поддерживают концепцию проекта, но он требует дополнительной проработки, говорится в проекте отзыва. В том числе нужно уточнить термины «оператор социальной сети», а также категорию информации, которую необходимо удалять по требованию пользователей, говорится в проекте отзыва. Также в законопроекте нет «положений о методике подсчета количества пользователей социальной сети, об организационно-правовой форме и статусе представительства социальной сети, а также обязательности наличия такого представительства».

В правительстве попросили депутатов уточнить категорию информации, которую социальные сети должны удалять. Понятия, которое использовали депутаты («недостоверная информация»), в законодательстве нет, и оно носит «субъективный характер».

Процедуру удаления информации по заявлению пользователей в правительстве признали необоснованной. Для пользователей, чью информацию социальные сети должны удалять, законодатели не предусмотрели возможность оспорить решение. В том числе законодатели предоставили слишком короткие сроки для удаления информации: за это время невозможно проверить информацию на факт противоправности, говорится в проекте отзыва. Также у пользователей должна быть возможность обжаловать признание информации противоправной, а окончательное решение о признании информации таковой должен принимать суд, считают в правительстве.

Но сами социальные сети в случае введения поправок в нынешнем виде понесут значительные финансовые расходы, которые могут вынудить иностранные социальные сети уйти из России, говорится в проекте отзыва. Предложения депутатов о составлении ежеквартального отчета по удаленной информации в правительстве посчитали излишними.

В правительстве обратили внимание депутатов на то, что у социальных сетей есть свои механизмы удаления нежелательного контента, при которых пользователи могут сами пожаловать на такой контент администраторам социальных сетей. Система досудебного решения создает пространство для злоупотреблений и коррупции, говорил директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Матвей Алексеев.