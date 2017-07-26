Обвиняемый по делу о теракте в Петербурге пожаловался на пытки

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Акрам Азимов попросил привлечь к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые его задержали. Как передает «Интерфакс», об этом его адвокат Ольга Динзе сообщила в Мосгорсуде. По ее словам, ее подзащитный в заявлении указал, что после задержания его привезли «в некое секретное место», где он «под пытками давал показания, нужные следователям». Она добавила, что оперативники незаконно вывезли Азимова на территорию России, а перед задержанием Азимову была передана граната РГД-5, чтобы он оставил на ней отпечатки пальцев.

Ранее издание Republic сообщило, что обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга братья Аброр и Акрам Азимовы могли некоторое время содержаться в такой «секретной тюрьме» в Подмосковье, это следует из жалоб Аброра Азимова в ЕСПЧ и Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР, он жаловался в том числе на пытки.

Всего по делу о теракте в петербуржском метро проходят 10 человек - братья Акрам и Аброр Азимовы, Содик Ортиков, Шохиста Каримова, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Ергашев, Ибрагим Эрматов.