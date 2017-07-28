Россия запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору

Россия приняла решение приостановить с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору и складских помещений в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, до 455 человек. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», – отметили в МИД России.

В МИДе подчеркнули, что принятые меры - это ответные санкции на ограничительные меры, одобренные сенатом США. В 2016 г. прежняя администрации США объявила персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Также были закрыты и две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

«В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вчера президент Владимир Путин заявил, что Россия в какой-то момент ответит на санкции США в отношении страны, но при этом ее реакция будет зависеть от финальной версии американского законопроекта.