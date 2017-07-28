Заместитель Лаврова рассказал о tool box ответных мер МИДа на выпады США

У России есть запас ответных мер на возможные агрессивные действия США, при этом от диалога с Вашингтоном Москва не отказывается. Так замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал последнее решение МИДа ответить на принятие конгрессом США законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Ранее МИД России заявил, что США должны будут к 1 сентября сократить численность дипломатической миссии в России до 455 человек. Кроме того, американцам с 1 августа запретили пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору.

По словам Рябкова, численность дипломатической миссии США ограничили числом в 455 человек, поскольку именно столько россиян сейчас работают в дипломатических учреждениях в США. «То есть мы восстанавливаем паритет, который долго нарушался американской стороной», - объяснил замминистра.

Блокировка американской дипсобственности стала ответом на такое же решение, которое администрация США приняла в декабре 2016 г. Рябков напомнил, что российское имущество были противозаконно изъято еще при Бараке Обаме, Москва ждала отмены этого решения семь месяцев, «нам ставили различные условия, наша чаша терпения уже переполнена». Однако решающим фактором стало голосование в сенате США, который принял закон об ужесточении санкций в окончательной редакции. Рябков назвал это решением, у которого будут «далеко идущие негативные последствия для России».

США, в свойственной манере обращаясь к нелегитимной процедуре, пытаются создать для себя конкурентные преимущества, прокомментировал ситуацию замруководителя МИДа. Он заверил, что «Россия никогда не подчинится подобным приемам», а также подчеркнул, что Россия от диалога не отказывается, а то, что сейчас сделано, это ответ на «антироссийскую вакханалию». Если же американская сторона не прислушается, российская сторона будет прибегать уже к другого рода ответным мерам - «зеркальным или асимметричным». По словам Рябкова, у российских властей есть tool box (ящик инструментов), в котором припасены самые различные ответные меры на агрессивные действия США.