«Росбалт»: вынесен приговор по делу о покушении на Кадырова

Гудермесский суд Чечни вынес приговор по делу о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник. Слушания проходили в особом порядке, потому что трое подсудимых — бывший охранник Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов — полностью признали вину.

Несмотря на это, рассмотрение дела растянулось почти на месяц, потому что подсудимые не могли ответить практически ни на один уточняющий вопрос, отметил собеседник «Росбалта». «Они “не помнили”, где спрятали оружие, называли разные даты встреч, не могли обрисовать план покушения, порой полностью противоречили друг другу», — пишет агентство.

В результате Альвиев, Закараев, Магомадов получили по 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Материалы в отношении Исы Ямадаева, которого следователи определили «заказчиком» по делу, выделены в отдельное производство и переданы в военное следствие. Показания о том, что Ямадаев готовил покушение на Кадырова, дали Альвиев, Закараев и Магомадов.