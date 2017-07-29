Тиллерсон объяснил новые санкции желанием улучшить отношения с Москвой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новые санкции в отношении России вызваны желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном. «Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США», — говорится в заявлении госдепа.

«Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится и необходимости в этих санкциях не будет», — подчеркнул Тиллерсон.

Сегодня в Белом доме США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Накануне он был одобрен сенатом. За документ проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.