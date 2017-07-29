Посольство России в США удивили слова Тиллерсона о новых санкциях

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о новых санкциях вызывают недоумение. «Заявление госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего кроме недоумения», — говорится в заявлении посольства.

«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений», — отмечается в документе.

Ранее Тиллерсон заявил, что новые санкции в отношении России вызваны желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном.

Сегодня в Белом доме США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Накануне он был одобрен сенатом. За документ проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.