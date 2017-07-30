Президент Боливии высказался против новых антироссийских санкций

Президент Боливии Эво Моралес считает, что новые санкции США в отношении России противоречат международному праву и являются угрозой для международных отношений.

«Америка снова стремится навязать односторонние санкции в отношении России. Это противоречит нормам международного права. Боливия отвергает их. Такие санкции являются угрозой для мультилатерализма, международного права, объединенных наций», — написал Моралес в Twitter.

В субботу в Белом доме США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. В пятницу он был одобрен сенатом. За документ проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новые санкции вызваны желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном.