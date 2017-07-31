Ростуризм напомнил россиянам о безопасности после гибели соотечественников в Турции

Ростуризм опубликовал рекомендации для российских туристов, отдыхающих в Турции, а также в других странах с жарким климатом.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов. Четверо погибли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем», - говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм призывает граждан России во избежание несчастных случаев учитывать особенности собственного здоровья и возможное воздействие климата на самочувствие, а также соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Собираясь в поездку, следует отвести несколько дней на акклиматизацию, особенно если отдых планируется совместно с ребенком. Во избежание солнечных и тепловых ударов необходимо носить одежду из легких и натуральных тканей, головной убор, пить больше жидкости, ограничить прием алкоголя.

«Во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Ни в коем случае не трогайте сами и не разрешайте детям трогать кошек, собак и других животных, потому что эти животные опасны практически во всех странах», - говорится в сообщении.

В незнакомой стране, особенно с жарким климатом, следует избегать кафе и ресторанов, в которых подают продукты питания сомнительного качества.

«Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей», - отмечается в рекомендациях.