Северная Корея получила гуманитарную помощь из России

Около 800 т пшеничной муки доставлено в КНДР из приморского порта Находка 31 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Северной Корее. Мука была отправлена в рамках гуманитарной помощи. Она поступит в провинции Рянган и Канвон, где ее используют для производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин.

Присутствовавший на встрече груза представитель международной организации World Food Program Кан Вон выразил благодарность правительству России за помощь, оказываемую корейцам.

Ранее на сайте посольства России в КНДР сообщалось о доставке в Чондин гуманитарного груза (2400 т пшеничной муки) в ночь с 16 на 17 июля. Груз был доставлен на российском судне «Нарва» из порта Находка.