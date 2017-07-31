Япония призвала Россию и Китай усилить давление на КНДР

Попытки Вашингтона и Токио решить северокорейский вопрос миром не увенчались успехом, констатировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Северная Корея игнорировала эти усилия, приводит его слова агентство Kyodo. «Китай, Россия и остальные члены международного сообщества должны всерьез принять этот бесспорный факт и усилить свое давление» на Северную Корею, отметил Абэ.

Лидеры Японии и США договорились о необходимости «предпринять дальнейшие меры», «все необходимые меры для защиты союзников». Абэ и Трамп обсудили конкретные действия по поддержке обороноспособности двух стран», сообщил японский премьер. 29 июля два японских истребителя F-2 и два американских бомбардировщика B-1 совершили полет над Корейским полуостровом вскоре после второго за месяц запуска КНДР межконтинентальной, как уверены в Вашингтоне, баллистической ракеты.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что время переговоров с Пхеньяном прошло, и вслед за президентом Дональдом Трампом призвала Китай усилить давление на КНДР.