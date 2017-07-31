США: СБ ООН не в силах повлиять на Северную Корею

Время переговоров с КНДР прошло, говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, опубликованном в ее аккаунте в Twitter. Постпред при всемирной организации признает, что СБ ООН не может повлиять на ракетную программу Северной Кореи. Именно поэтому США и не стали запрашивать экстренный созыв Совбеза после второго запуска КНДР межконтинентальной, как считают в Вашингтоне, ракеты 28 июля. Предыдущий состоялся 4 июля.

«Северная Корея уже является субъектом множества резолюций СБ ООН, которые безнаказанно нарушаются», и каждая последующая – «не оказывает существенного увеличения международного давления… и не приносит никаких результатов», подчеркнула Хейли.

Указывая на истекшее время для переговоров с КНДР, Хейли обращается к Китаю, который должен решить, готов ли он «наконец сделать этот жизненно важный шаг». Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на запуск ракеты КНДР заявил, что разочарован политикой Китая в отношении Пхеньяна. «Они не делают ничего (выделено большими буквами) с Северной Кореей, одни разговоры. Они не должны более позволять этому продолжаться. Китай легко решит эту проблему», – написал Трамп в своем твиттере.