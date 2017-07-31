Командующий Тихоокеанскими ВВС США заявил о готовности применить силу против КНДР

США готовы применить «быстрые, смертельные и ошеломляющие силы» против Северной Кореи в том случае, если это будет необходимо, приводит Fox News заявление командующего Тихоокеанскими Военно-воздушными силами США генерал Терренс О'Шонесси. Об этом он сообщил спустя 10 часов после полета американских бомбардировщиков над Корейским полуостровом в ответ на запуск межконтинентальной, как считают в Вашингтоне, баллистической ракеты Северной Кореей 28 июля. Предыдущий подобный запуск состоялся в начале июля.

Генерал признает, что приоритет пока остается за дипломатией, но отмечает, что ответственность перед союзниками вынуждает иметь в виду подобный ответ при планировании худшего сценария.

Впрочем, американские дипломаты сами указывают на то, что время для переговоров с КНДР прошло. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли. При этом она призвала Китай к принятию «жизненно важного решения», имея в виду оказание экономического давления на Пхеньян.