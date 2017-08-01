The Washington Post: Трамп надиктовал сыну первое заявление о встрече с Весельницкой

The Washington Post утверждает, что президент Дональд Трамп надиктовал заявление, в котором его сын, Дональд Трамп-младший, объяснял, что на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой она предлагала обсуждать проблему усыновления российских сирот.

В начале июля The New York Times первой сообщила об этой встрече. После этого президенту посоветовали, чтобы его сын обнародовал правдивый и полный отчет об этой беседе, чтобы в случае появления в СМИ подробностей ничего затем не пришлось опровергать.

По словам источников The Washington Post, Трамп-старший внезапно передумал и 8 июля, прямо с борта самолета, летевшего из Германии в США, надиктовал заявление для сына, в котором говорилось, что обсуждавшийся с Весельницкой вопрос не имел значения для предвыборной кампании на момент той встречи.

В последующие несколько дней в СМИ появились новые подробности встречи, и Трамп-младший опубликовал электронную переписку, из которой следовало, что он согласился принять Весельницкую, потому что ему пообещали от нее компромат на Хиллари Клинтон от российского правительства.

На публикацию газеты адвокат Трампа Джей Секьюлоу ответил заявлением, в котором формулировки Washington Post назвал «неточными», «не относящимися к делу», основанными на неверной информации и вовсе «несущественными», передает Reuters.

Трамп-младший неоднократно говорил, что встреча с Весельницкой оказалась пустой, таких контактов у него было много, он ее забыл бы вовсе, если бы не публикации в СМИ, и отец об этой встрече ничего не знал. Примерно то же на этот счет заявлял и присутствовавший при этой беседе зять и советник президента Джаред Кушнер: встреч было много, незначительные контакты и не запомнились.