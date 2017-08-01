Песков: В посольскую дачу в Серебряном Бору не пускают не дипломатов, а грузовики

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог согласиться с утверждениями, будто бы российская сторона препятствовала доступу американских дипломатов на дачу в Серебряном Бору, которую они не имеют права использовать с 1 августа. Вечером 31 августа пресс-секретарь посольства Мария Олсон заявила, что сотрудников дипмиссии на тот момент уже два дня не пускали в здание посольской дачи. Из заявления МИДа следовало, что доступ к даче посольства США в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен только с 1 августа.

По словам Пескова, проблема с вывозом вещей дипломатов была связана с грузовиками. «Возьмите грузовик "Газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят», – цитирует его ТАСС. Он напомнил, что в этой зоне действуют «определенные правила въезда крупногабаритного транспорта».

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил ТАСС, что слова посольства о том, что дипломатам не дают вывозить имущество с дачи, «абсолютно надуманны». В МИДе считают, что эти заявления «тиражировались» «в неблаговидных целях». «Они регулярно возобновляли разрешение в Москомприроде на пропуск туда транспорта. Сейчас, после того как мы передали ноту и сделали объявление, они почему-то решили туда поехать, не имея действующего разрешения. Вчера мы, МИД, помогали американцам урегулировать этот вопрос», – объяснил замминистра.

ТАСС сообщил, что доступ на дачу прекращается с полудня 1 августа. Незадолго до 11 утра корреспондент агентства сообщил, что утром с участка выехали несколько грузовиков с мебелью и коробками, а потом сотрудники заперли ворота на замок снаружи.