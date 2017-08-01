Посольство США вывезло все свои вещи с дачи в Серебряном Бору и со склада

Посольство США в России освободило дачу в Серебряном Бору и склад на Дорожной улице, передает «Интерфакс» со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство США в России смогло получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору. Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки», - рассказала пресс-секретарь дипломатической миссии Мария Олсон.

«Кроме того, мы вывезли все вещи со склада посольства США», - уточнила она.

Запрет на использование посольством США в России дачи в Серебряном Бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы вступил в силу во вторник, 1 августа. Доступ к данным объектам приостановлен в соответствии с решением о мерах в отношении загранпредставительств США, объявленных МИД России 28 августа.