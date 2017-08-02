Сенат одобрил кандидатуру нового шефа ФБР

Предложенная президентом США Дональдом Трампом кандидатура Кристофера Рея на пост директора ФБР получила одобрение верхней палаты конгресса, передает Associated Press. За 50-летнего юриста, занимавшего во времена президентства Джорджа Буша-младшего руководящие посты в минюсте, проголосовали 92 сенатора, против – 5.

Рею предстоит занять место Джеймса Коми, отправленного в отставку 9 мая на фоне скандала с расследованием о вмешательстве России в американские выборы. Все это время обязанности директора бюро исполнял его первый заместитель Эндрю Маккейб.

Уже после отставки Коми давал понять, что Трамп пытался оказать на него давление. Впрочем, под присягой экс-директор ФБР воздержался от разоблачений. Через несколько дней после отставки Коми минюст США назначил спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения Трампа с Россией - Роберта Мюллера.

Кристофер Рей последнее время работал юристом в King & Spadling. Он известен своим сдержанным поведением по отношению к нынешней администрации, отмечают собеседники Washimgton Post из числа законодателей. Он никогда не обещал Трампу лояльности, и если бы на него было оказано давление, он ушел бы с занимаемой должности.