Белый дом: Трамп по-отечески помог сыну с заявлением о встрече с Весельницкой

Президент США Дональд Трамп не надиктовал сыну заявление о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, но использовал в этой ситуации свой авторитет, как это сделал бы любой отец. Это 1 августа заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она уточнила, что президент давал сыну советы. The Washington Post до этого сообщила, что, когда в СМИ появилась первая информация о встрече Дональда Трампа-младшего с Весельницкой, президент надиктовал заявление о том, что на встрече обсуждалась проблема усыновления российских сирот и что к повестке предвыборной кампании обсуждаемые темы не относились. В последующие несколько дней в СМИ появились новые подробности встречи, и Трамп-младший опубликовал электронную переписку, из которой следовало, что он согласился принять Весельницкую, потому что ему пообещали от нее компромат на Хиллари Клинтон от российского правительства. Адвокаты советовали Трампам обнародовать правдивый и полный отчет об этой беседе, чтобы в случае появления в СМИ подробностей ничего затем не пришлось опровергать, но президент внезапно решил по-своему, писала газета.

По словам Сандерс, в опубликованном заявлении сына президента «нет никаких неточностей», вся эта история совершенно незначительна. Намного интереснее, как Тhe New York Times узнала об этой встрече, добавила пресс-секретарь. Демократы пытаются использовать эту историю как пиар-трюк и делают все, чтобы эта тема оставалась в новостях каждый день, тогда как для администрации США сейчас самое важное - не Россия, а Америка и американцы, отметила Сандерс. Президента и его окружение пытаются обвинить в попытках обмануть общественность, тогда как на самом деле обманом является подпитка ложных сообщений о вмешательстве России, заявила пресс-секретарь Белого дома.