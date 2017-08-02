Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон о санкциях против России, сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Помимо собственно санкций в отношении России, Ирана и КНДР документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения конгресса. Согласно процедуре Трамп имел право не подписывать документ до 9 августа.

Закон, одобренный обеими палатами конгресса, ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые проекты и сроки предоставления финансирования, а также допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастным к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека. В сенате за санкции проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.