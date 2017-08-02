В МИД России назвали опасным санкционный закон США

Введение в силу в США антироссийского закона - это недальновидная и опасная линия, считают в МИД России.

«Это очень недальновидная и даже опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность», - заявили в департаменте информации и печати МИД России.

«Вызывает сожаление, что в США введен в силу направленный против России санкционный закон. Само его название - "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране», - отметили в пресс-службе ведомства.