Задержанный журналист «Новой газеты» рассказал об избиении судебными приставами

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (публикуется под псевдонимом Али Феруз), приговоренный судом к выдворению из России, рассказал, что был избит при конвоировании из суда в центр временного содержания для мигрантов в Сахарово. Об этом сообщается на сайте издания.

«Его оскорбляли матом, после чего сначала применили к нему электрошокер, два раза — в руку и верхнюю часть ног. Потом нанесли удар рукояткой электрошокера по левой лопатке, там большой синяк. При поступлении гематому отразили работники в журнале. Нам запретили сфотографировать синяк», — приводит «Новая газета» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева, видевшегося с задержанным. Он полагает, что Нурматова конвоировала служба судебных приставов. Журналист запомнил, что к тому, кто его бил, «коллеги обращались «Саня».

Также Нурматов рассказал общественному наблюдателю, что ощущает боль в животе из-за того, что вчера его целый день продержали в ОВД и суде, где не было возможности поесть.

Накануне Нурматов был задержан около редакции «Новой газеты» при проверке документов. Басманный суд приговорил его к высылке за нарушение миграционного законодательства. После судебного заседания журналист пытался покончить с собой. В мае МВД отказало ему в предоставлении временного убежища. При этом в России живут все родственники Нурматова – мать, сестра и брат. Сам он также родился и вырос в России, на Алтае.