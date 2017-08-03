СПЧ: выдворение журналиста «Новой газеты» будет противоречить Конституции

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) получил письмо из редакции «Новой газеты» по делу журналиста Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов), адресованное Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте СПЧ. Отмечается, что совет уже несколько месяцев занимается урегулирование правового статуса журналиста.

«СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям ст. 38 Конституции РФ и ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении.

Ранее Али Феруз, приговоренный судом к выдворению из России, рассказал, что был избит при конвоировании из суда в центр временного содержания для мигрантов в Сахарово.