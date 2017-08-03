Песков назвал сложным дело журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о ситуации с выдворением журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов). «Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса», — сказал Песков.

Он отметил, что «ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место».

Ранее в Совете при президенте России по правам человека (СПЧ) заявили, что выдворение Али Феруза будет противоречить требованиям Конституции, потому что «члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации».