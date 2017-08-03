На пикете в поддержку журналиста «Новой газеты» задержали активиста

В Москве у администрации президента прошел пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов). Во время акции был задержан активист Евгений Павловский, сообщает «ОВД-Инфо». По словам Павловского, сотрудники полиции не объяснили причину задержания. Активист не участвовал в пикете, он раздавал листовки с информацией об Али Ферузе.

Феруз был задержан 1 августа, в отношении него был составлен протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России), которая подразумевает обязательное выдворение из страны. В тот же день Басманный суд Москвы принял решение о его депортации и оштрафовал журналиста на 5000 руб.

В СПЧ заявили, что выдворение Али Феруза будет противоречить требованиям Конституции, потому что «члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о ситуации с выдворением журналиста «Новой газеты», он отметил, что «ситуация очень сложная» и некоторые факторы не позволяют «закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место».