В Петербурге выписали из больниц всех пострадавших в результате теракта в метро

Все пострадавшие в результате теракта в метро Петербурга выписаны из больниц. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной.

На конец июля в медицинских учреждениях продолжали лечиться трое пострадавших.

Теракт произошел 3 апреля. В вагоне метро взорвалась самодельная бомба. При взрыве погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 пассажиров получили ранения. По данным следствия, взрыв устроил террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

По делу также проходят братья Акрам и Аброр Азимовы. Одного из них следствие считает организатором теракта, а его старшего брата обвиняют в том, что он взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации.