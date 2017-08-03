Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с жарой в Италии

Ростуризм призвал россиян быть осторожными в связи с объявлением «красного» уровня опасности в Италии из-за жары.

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России сообщил, что в Италии объявлен «красный» уровень угрозы из-за аномальной жары в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию и Сардинию.

«Ростуризм рекомендует российским гражданам учитывать погодные условия в Италии при планировании турпоездок в эту страну. Гражданам, находящимся на территории Италии, Ростуризм напоминает меры предосторожности, которые стоит предпринять в жару», — говорится в сообщении.

Ростуризм рекомендует российским туристам в Италии во избежание недомогания, вызванного солнечными и тепловыми ударами, не выходить на улицу с 11 до 15 часов дня. На улице быть в тени, носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребляемой жидкости.