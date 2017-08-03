Генпрокуратура направила в суд дело Никиты Белых

Генпрокуратура России направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«3 августа 2017 г. Генпрокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)», - сказал Куренной.

Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы суд для рассмотрения по существу, добавил он.