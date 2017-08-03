Посольство России в Лондоне предупредило туристов о нападениях с использованием кислоты

Посольство России в Великобритании предупредило российских туристов об участившихся в Лондоне нападениях с использованием кислоты, передает «Интерфакс».

Российских граждан в Великобритании посольство призывает быть крайне осторожными, особенно в Лондоне, «не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках».

Согласно данным мэрии Лондона, в 2016 г. только в Лондоне зарегистрировано 445 нападений, а в I квартале 2017 г. - 144 нападения.