Изучением российского влияния на американские выборы займется большое жюри

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер созвал большое жюри в Вашингтоне, которое займется изучением влияния России на выборы президента США в 2016 г., сообщают газета The Wall Street Journal и агентство Reuters.

Большое жюри – это группа обычных граждан, которые собирают доказательства потенциальных уголовных правонарушений и имеют право допрашивать свидетелей под присягой. Собранные материалы изучит спецпрокурор и примет решение о том, достаточно ли их для предъявления обвинения. Созыв большого жюри дает Мюллеру дополнительные полномочия по сбору свидетельских показаний.

Одной из тем расследования коллегии присяжных, начавшей работу несколько недель назад, станут подробности встречи сына тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. Проверить подробности этой встречи, состоявшейся в июне 2016 г., ранее обещал и сам Мюллер. Они уже изучены ФБР. В конце июля сообщалось, что Дональд Трамп-младший расширил штат своих юристов.

Трамп-младший ранее рассказывал, что от встречи с Весельницкой он ждал компромата на штаб кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон, но никаких разоблачающих документов представлено не было, а речь в итоге шла об усыновлении. В начале августа в ряде СМИ появилась информация о том, что заявление Трампа-младшего о встрече с Весельницкой было буквально надиктовано Трампом-старшим. В Белом доме уточнили, что президент ничего не диктовал, а просто использовал свой авторитет, что сделал бы любой отец.