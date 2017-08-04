ЕСПЧ потребовал приостановить выдворение журналиста Али Феруза

ЕСПЧ потребовал приостановить выдворение из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов). Об этом сообщил адвокат Кирилл Коротеев. «Европейский суд по правам человека указал правительству России, что Али Феруза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге», — написал он в Facebook.

Феруз был задержан 1 августа, в отношении него был составлен протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России), которая подразумевает обязательное выдворение из страны. В тот же день Басманный суд Москвы принял решение о его депортации и оштрафовал журналиста на 5000 руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что в Кремле знают о ситуации с выдворением журналиста «Новой газеты», он отметил, что «ситуация очень сложная» и некоторые факторы не позволяют «закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место». В СПЧ заявили, что выдворение Али Феруза противоречит Конституции.