Более 130 горняков вывели на поверхность рудника «Мир» в Якутии

Более 130 горняков выведены на поверхность рудника «Мир» в городе Мирный в Якутии, рассказали в пресс-службе МЧС России.

«На поверхности находятся 133 человека», — уточнил представитель МЧС, отметив, что спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что в пятницу на руднике «Алросы» «Мир» произошел прорыв воды. По информации МЧС, всего на месте аварии был 151 человек. Прокуратура и СУСК России по Якутии организовали проверку по факту произошедшего. На место ЧС вылетела оперативная группа МЧС России во главе с руководителем ведомства Владимиром Пучковым. В Мирный также вылетел глава Якутии Егор Борисов. Из рудника на поверхность уже выведены 40 человек, связь установлена со 134 шахтерами, отметили в МЧС.