На поверхность из якутской шахты «Мир» подняли 142 горняка, поиски еще девяти продолжаются

В пресс-службе МЧС сообщили, что на поверхность из затопленной якутской шахты «Мир» подняты 142 горняка.

«На руднике продолжаются мероприятия по плану ликвидации аварии. Горноспасатели продолжают обследование 210-го горизонта рудника. Они осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей», - уточнил сотрудник МЧС.

В компании «Алроса» «Ведомостям» сообщили, что всего в смене был 151 человек. В шахте из них находилось 142 горняка, а еще девять человек были на техподготовке. В итоге на данный момент вне опасности 142 человека: 133 поднятых и девять, находившихся на техподготовке. Поиски девяти горняков, находившихся под землей, продолжаются.

В пятницу в шахте рудника «Мир» произошел прорыв воды. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.