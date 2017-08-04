На Кубани прокуратура проверяет доходы чиновницы, задекларировавшей 6 млн кв. м земли

Прокуратура Краснодарского края проверяет доходы замглавы администрации Новопокровского района Оксаны Варавиной, которая в налоговой декларации указала наличие в собственности земельных участков общей площадью 6 млн кв. м и доход более 14 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Из декларации о доходах Варавиной следует, что совокупный доход семьи чиновницы составляет 14,4 млн руб. При этом в документе указаны земельные участки общей площадью около 6 млн кв. м, несколько грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов. Информация получила широкий резонанс в региональных СМИ.

«Проводится проверка поданных данных. Предварительно установлено, что владельцем земли и техники является супруг сотрудницы администрации района», - отметили в прокуратуре.

Муж чиновницы занимается фермерством и в 2016 г., согласно декларации, заработал более 13 млн руб. Доход самой Варавиной за прошлый год составил чуть более 680 000 руб.