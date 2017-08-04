Спасательная операция в Якутии продлится до выяснения всех обстоятельств

Поисково-спасательная операция на якутском руднике «Мир» будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств. С таким заявлением выступил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств», — сказал он.

По его словам, группировка сил горноспасателей усилена. «В Мирный прибыли 32 горноспасателя и семь горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях», — сказал он.

В ходе заседания рабочей группы главный инженер АК «АЛРОСА» Андрей Черепанов заявил, что водолазов следует отправить сразу на горизонты 210 и 327. «327 и 210 горизонты — два места, на которые есть надежда. С 327-м горизонтом односторонняя связь есть, там с высокой вероятностью могут быть люди», — сказал он.

Пучков поручил провести полное обследование горняков, поднятых на поверхность из рудника «Мир» после аварии, а также обеспечить всем зарплату на период восстановления шахты.