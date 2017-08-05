Главред «Новой газеты» рассказал о сердечных болях у Али Феруза

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов посетил спецучреждение временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово, где встретился с журналистом Худоберди Нурматовым (пишет под псевдонимом Али Феруз).

«Условия содержания в центре Али Феруз считает хорошими. Вместе с ним в помещении находится еще один человек, приблизительно его ровесник. У них нормальные дружеские взаимоотношения. Феруз сказал, что в центре доброжелательный и компетентный персонал, есть библиотека, книги, он много читает и пишет», — сообщил Муратов.

По словам главреда, на спине Феруза он увидел «огромную гематому багрово-фиолетового цвета, которая в некоторых местах уже начала желтеть». Муратов отметил, что побои зафиксированы врачами центра временного содержания иностранных граждан.

«В результате этих побоев Феруз испытывает сильные сердечные боли, у него повышенное давление, трое суток он нормально не может есть. И перед руководством центра я ходатайствовал о его скорейшем осмотре и оказании ему медицинской помощи», — добавил Муратов.

Феруз был задержан 1 августа по подозрению в нарушении режима пребывания в России. В тот же день Басманный суд Москвы принял решение о его депортации и оштрафовал журналиста на 5000 руб.