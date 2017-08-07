В Венесуэле разыскивают участников нападения на военную базу в Валенсии

Власти Венесуэлы разыскивают 10 предполагаемых участников нападения на военную базу в г. Валенсия. Как сообщает ВВС, по официальным данным, нападавших было 20, двое погибли в перестрелке, один был ранен, семерых задержали, остальные бежали. Президент Николас Мадуро похвалил военных за скорую реакцию на нападение, которое, по его словам, совершили наемники-террористы.

В соцсетях появилось видеообращение от имени военных, которые назвали акцию на базе попыткой восстановления конституционного строя в стране и законным бунтом. Обращение записали люди в военной форме с раскрашенными лицами. Их лидер назвался Хуаном Кагуарипано, группу он назвал «41-й бригадой».

После инцидента улицы Валенсии начали патрулировать военные автомобили, сообщает ВВС.

В конце июня СМИ сообщили, что вертолет полиции атаковал в Каракасе Верховный суд и МВД Венесуэлы. Очевидцы слышали взрывы и стрельбу. Правительство тогда заявило, что вертолет угнал пилот полиции Оскар Перес, который устроил бунт против президента. Перес, у которого оказался опыт съемок в боевике, записал видеообращение, в котором заявил, что представляет коалицию военных, полицейских и гражданских чиновников, которые выступают против «преступного правительства», требуют отставки Мадуро и проведения всеобщих выборов. Задержать его не смогли.