«Террористы» пытались атаковать военную базу в Венесуэле

В национальном учредительном собрании Венесуэлы сообщили, что террористы пытались атаковать военную базу. Как передает Associated Press, база контролируется войсками, поддерживающими действующие власти.

Отмечается, что военнослужащие действовали быстро и грамотно и предотвратили теракт.

В то же время агентство сообщает, что группа вооруженных людей, одетых в военную форму, распространила видеообращение, в котором провозгласила себя «повстанцами штата Карабобо». В обращении говорится, что все, кто откажется присоединиться к ним, будут являться «военными целями».