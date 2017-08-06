«Террористы» пытались атаковать военную базу в Венесуэле
В национальном учредительном собрании Венесуэлы сообщили, что террористы пытались атаковать военную базу. Как передает Associated Press, база контролируется войсками, поддерживающими действующие власти.
Отмечается, что военнослужащие действовали быстро и грамотно и предотвратили теракт.
В то же время агентство сообщает, что группа вооруженных людей, одетых в военную форму, распространила видеообращение, в котором провозгласила себя «повстанцами штата Карабобо». В обращении говорится, что все, кто откажется присоединиться к ним, будут являться «военными целями».