В Мурманской области при обрушении породы на руднике погиб рабочий

Следственные органы СКР по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении горной породы на руднике в Ловозерском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, утром на руднике «Карнасурт» ООО «Ловозерский ГОК» во время работ по добыче лопаритовой руды обрушилась часть горной породы. В результате погиб рабочий 1981 года рождения.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников.