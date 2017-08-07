Минприроды повторно уволило директора Сочинского нацпарка

Директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский сообщил, что получил приказ Министерства природных ресурсов и экологии о восстановлении в должности, а вслед за ним приказ о расторжении с ним бессрочного трудового договора. Документы были подписаны замминистра Муратом Керимовым, уточнил Пеньковский.

«Сегодня мне по почте прислали два приказа Минприроды. Сначала пришел приказ о восстановлении меня на работе, а затем о расторжении со мной трудового договора», – сказал он, добавив, что вторым приказом ему были назначены и премиальные в размере трехмесячной зарплаты.

Он подчеркнул, что после сложившейся скандальной ситуации сам был настроен на уход с работы.

1 августа «Коммерсантъ» сообщил о назначении на должность директора нацпарка Дарьи Филипповой, которая является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. В разговоре с изданием замминистра природных ресурсов и экологии Мурадов заявил, что Филиппова - «временно назначенная администрация».