Мосгорсуд запретил выдворять Али Феруза из России до рассмотрения его дела в ЕСПЧ

Мосгорсуд приостановил исполнение решения о выдворении из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нуртамова, известного под псевдонимом Али Феруз. «Решение Басманного суда о выдворении Нурматова из России изменить, – цитирует решение суда "Интерфакс". – Дополнить постановление суда абзацем о приостановлении исполнения решения в связи с решением Европейского суда по правам человека о применении к нему правила 39 Регламента суда».

ЕСПЧ ранее применил к журналисту срочные меры по правилу 39 Регламента суда, запретив его любое перемещение с территории России до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге. До тех пор Нурматов будет находиться в Центре временного содержания для иностранных граждан, сообщает «Интерфакс».

1 августа Басманный суд Москвы оштрафовал Нурматова на 5000 руб. и распорядился принудительно выдворить его из России за нарушение режима пребывания в стране. До того журналиста задерживали в марте. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил тогда «Интерфаксу», что «задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы».

8 августа Мосгорсуд по ходатайству адвоката Феруза Филиппа Шишова приобщил к делу несколько решений об отказе в предоставлении убежища на территории России, а также перевод решения ЕСПЧ и письмо «Новой газеты» о том, что Нурматов является ценным сотрудником, и документ о том, что он получает стипендию, сообщает «Новая газета». Суд также удовлетворил ходатайство о допросе матери Феруза Зои Нурматовой. В суде она сообщила, что у нее пятеро детей, все они имеют российское гражданство, кроме Феруза, который хотел его оформить, но говорил ей, что потерял узбекский паспорт. По ее словам, Али жил с ней и семьей в России до 10-го класса, после чего уехал в Узбекистан получать среднее образование. Сам Нурматов рассказал суду, что регулярно поддерживает контакт с матерью и помогает ей деньгами. Возвращаться в Узбекистан он не хочет, так как считает, что там существует угроза его жизни. «Я больше трех лет нахожусь в статусе получения убежища, и все это время не было претензий со стороны МВД. Претензии появились только в этом году, в марте, после того, как я написал статьи про Узбекистан, про выборы там. Я считаю, это связано с моей журналистской деятельностью», – цитирует Феруза «Новая газета».

Источник «РИА Новости» сообщал, что с 2015 г. Нурматов работает в «Новой газете» без разрешения на трудовую деятельность, утерянный паспорт Узбекистана он не восстанавливал намеренно, чтобы избежать контакта с дипмиссией, и что Нурматов ранее исповедовал радикальный ислам и вовлек в исламистское подполье жителя Тамбова Алексея Никитина, который затем в 2009 г. был осужден за терроризм.