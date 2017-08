На отеле Трампа в Нью-Йорке появилась световая проекция «российского следа»

На Манхэттене с помощью проектора активисты наложили изображение российского флага и президента Владимира Путина на стену отеля Trump SoHo New York. Как сообщает Business Insider, на стене отеля над его вывеской на фоне российского флага по очереди появлялись надпись «Иди по следу денег» (Follow the money), «Предлагаются услуги по отмыванию», «Рад был помочь, брат» (Happy to help, bro) и «Крепись, братан», уже по-русски. Две последние надписи были рядом с портретом Путина. Напротив здания на земле в этот момент стояли в ряд люди в форме, похожей на военную, и в строительных касках. У одного из них был в руках российский флаг.

Подборку фотографий с акции разместил в Twitter замдиректора Cap Action Игорь Вольский. По его данным, световое шоу устроил вашингтонский видеожурналист и мультимедиа-художник Робин Белл. Белл взял ответственность за проведение этой акции и предыдущей, которая прошла в мае в Вашингтоне. Тогда обвинения Трампа в коррупции были высвечены на стене Trump International Hotel.