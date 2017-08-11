Трамп заявил о готовности военных США ответить на действия КНДР

На случай, если Северная Корея поведет себя неразумно, у США уже полностью «заряжены и готовы к бою» военные решения. Это в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду, что все же лидер КНДР Ким Чен Ын «выберет иной путь».

Администрация Дональда Трампа, в отличие от предыдущей администрации, в заявлениях стала допускать силовой ответ на действия Пхеньяна.

В июле Пхеньян дважды осуществил запуски межконтинентальных баллистических ракет. За эти испытания в минувшие выходные Совет Безопасности ООН ввел против КНДР новые экономические санкции, причем это решение поддержали Россия и Китай. 8 августа Трамп пригрозил Северной Корее беспрецедентным ответом на угрозу в адрес Америки. «Северной Корее лучше больше не угрожать США. Они встретят огонь и ярость, каких мир не видел раньше», - цитировал его Reuters. В Twitter он написал, что после долгих лет неудач страны мира наконец-то объединятся и дадут ответ на угрозу со стороны КНДР.

После этого КНДР заявила, что планирует пуск баллистической ракеты по американским военным базам на Гуаме в ответ на «безумные» учения ВС США, которые, как считают в Пхеньяне, обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова. Стратегические войска КНДР «серьезно рассматривают план операции нанести удар окружения стратегической баллистической ракетой «Хвасон-12» средней и дальней дистанции на окружающую местность острова Гуам», заявил представитель стратегических войск. Его заявление публикует информагентство ЦТАК. После «окончательного изучения и завершения» план будет передан на утверждение лидеру КНДР Ким Чен Ыну и приведен в действие по его приказу. Пхеньян подчеркнул, что среди целей удара будет база ВВС США «Андерсен». С нее стратегические B-1B вылетают к Корейскому полуострову, когда возникает необходимость продемонстрировать силу Пхеньяну.

После этого NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщила, что минобороны США еще с мая разрабатывало план упреждающего неядерного удара по двум десяткам военных объектов КНДР при помощи бомбардировщиков B-1B. Шесть из них располагаются на базе «Андерсен».