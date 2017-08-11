Меркель не видит военного решения конфликта США и КНДР

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности решить конфликт США и КНДР военным путем. Как передает Reuters, она сказала это журналистам в Берлине. Войну на словах, которую начали вести эти страны, она считает неверным подходом.

По словам канцлера, для разрешения проблемы она считает необходимой долгую работу в Совете Безопасности ООН и тесное сотрудничество заинтересованных стран, в том числе между США и Китаем. Меркель заверила, что Германия будет активно участвовать в поиске любых невоенных решений.

В этот же день и министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «риторика в Вашингтоне и Пхеньяне начинает зашкаливать», но выразил надежду, что «здравый смысл возобладает». Как передает ТАСС, он сказал это участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Министр напомнил, что Москва не приемлет ядерную Северную Корею. «У нас вместе с Китаем есть целый ряд предложений, которые нацелены на то, чтобы не допустить там глубочайшего конфликта с большим количеством жертв», - добавил он. Он напомнил, что эти предложения предполагают, что Пхеньян заморозит все ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея прекратят крупные военные учения в регионе, которые КНДР использует как повод для новых испытаний.

Риски военного конфликта между США И КНДР он считает «очень высокими». «Особенно учитывая вот эту риторику: звучат прямые угрозы применить силу, - сказал руководитель МИД России. - При этом министр обороны США [Джеймс] Мэттис в очередной раз накануне заявил: да, это будет сопряжено с огромным количеством человеческих жертв, и тем не менее разговоры о том, что нужно нанести превентивный удар по Северной Корее, разговоры из Пхеньяна о том, что нужно ударить по острову Гуам, по американской военной базе, не прекращаются». «Поэтому нас, конечно, это очень тревожит», - сказал Лавров и добавил, что Москва делает все, чтобы этого не случилось.

Министр напомнил, что ранее обсуждал ситуацию с госсекретарями США Джоном Керри и Рексом Тиллерсоном и те указывали, что ядерные испытания и ракетные пуски в КНДР запрещены решением СБ ООН, а военные учения никто, никогда и никому не запрещал, поэтому США проводят учения легально, а Северная Корея проводит испытания нелегально. «На это у меня есть свое мнение: когда доходит до драки, первым должен сделать шаг от опасной черты тот, кто сильнее и умнее», - добавил он.