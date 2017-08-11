Верховный суд Крыма не отпустил из-под ареста 76-летнего одиночного пикетчика с болезнью Паркинсона

Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты 76-летнего Сервера Караметова на решение районного суда о 10-дневном аресте за неповиновение полиции во время одиночного пикета в поддержку замглавы меджлиса крымских татар (запрещен в России) Ахтема Чийгоза. Это «Интерфаксу» сообщил адвокат Караметова Эмиль Курбединов. Он отметил, что его подзащитный проведет 10 суток в тюрьме по «абсолютно надуманному обвинению», и выразил уверенность, что это «акция устрашения».

Защита Караметова не будет обжаловать дело в российских инстанциях и собирается обращаться в международные структуры, в том числе в Европейский суд по правам человека, добавил Курбединов.

Караметов 8 августа вышел с плакатом к Верховному суду Крыма, где проходили прения по делу Чийгоза. Его задержали сотрудники полиции. На крымчанина составили два административных протокола - за нарушение порядка проведения публичного мероприятия и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Железнодорожный суд Симферополя рассматривал эти протоколы 8 и 9 августа. По первому протоколу суд оштрафовал пенсионера на 10 000 руб. По второму протоколу суд решил арестовать Караметова на 10 суток. По словам адвокатов, у Караметова сильно нарушена моторика, также имеется глаукома. «Он - узник совести, с болезнью Паркинсона, который должен быть немедленно и безоговорочно освобожден», - заявила правозащитная организация Amnesty International.

Чийгоз обвиняется в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 г. в Симферополе - в преддверии референдума о вхождении Крыма в состав России. Тогда крымские татары, выступавшие за сохранение Крыма в составе Украины, и сторонники партии «Русское единство» устроили драку, погибли два человека, 79 получили травмы. В результате драки и давки тогда погибли два человека и 79 получили травмы. С одной стороны на митинг под стенами крымского парламента вышли активисты партии «Русское единство» и казаки, с другой - сторонники меджлиса. Гособвинитель попросила для подсудимого восемь лет лишения свободы.