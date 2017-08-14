Суд в США отказал в освобождении под залог водителя машины, наехавшей на пешеходов в Шарлоттсвилле

Американский судья Роберт Доунер отказался освободить из-под стражи под залог жителя штата Огайо Джеймса Алекса Филдса-младшего, которому предъявлены обвинения в убийстве пешехода во время беспорядков в Шарлотсвилле. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Судья также заявил в ходе слушаний, что определит 20-летнему молодому человеку адвоката.

Вечером 12 августа в Шарлоттсвилле в толпу демонстрантов, выступающих против ультраправых взглядов, врезался автомобиль. В результате один человек погиб, 19 пострадали. Сидевшему за рулем Филдсу-младшему были предъявлены обвинения в «убийстве второй степени, умышленном нанесении травм и неспособности остановить ДТП, повлекшей за собой смерть».

Наезд произошел на фоне беспорядков, поводом для которых стала судьба памятника главнокомандующему армии Конфедерации времен гражданской войны генералу Роберту Эдварду Ли. Многие из белых националистов несли плакаты кампании президента США Дональда Трампа. При этом сам Трамп осудил происшедшее. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, в городе введено чрезвычайное положение.