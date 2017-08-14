Навальный обжаловал штраф в 300 000 рублей за повторное нарушение при организации митингов

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала назначенный судом штраф в размере 300 000 руб. за повторное нарушение правил организации публичных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Вадима Кобзева.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Симоновского суда Москвы о назначении административного штрафа Навальному», - пояснил адвокат.

3 августа Симоновский суд Москвы признал Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму 300 000 руб.