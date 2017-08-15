Северная Корея отложит удар по Гуаму, если США прекратят «высокомерные провокации»

КНДР даст шанс США избежать военного конфликта и повременит с нанесением удара в район американской базы на острове Гуам. Такое заявление сделал северокорейский лидер Ким Чен Ын, появившийся на публике впервые за последние две недели, в течение которых Вашингтон и Пхеньян продолжали демонстрировать свои военные планы.

«Чтобы разрядить напряженность и предотвратить опасный военный конфликт на Корейском полуострове, США сначала должны сделать правильный выбор и доказать это на деле», – пересказывает заявление лидера КНДР агентство KCNA. Ким Чем Ын требует, чтобы США прекратили «высокомерные провокации против КНДР». Если же «янки будут упорствовать в своих чрезвычайно опасных безрассудных действиях на Корейском полуострове», Пхеньян «примет важное решение». Он призвал военных «быть готовыми к действию в любое время», как только партия примет соответствующее решение.

Всю прошлую неделю Вашингтон и Пхеньян воевали на словах. Президент США Дональд Трамп обещал КНДР «огонь и ярость», КНДР американцам – запустить четыре ракеты «Хвансон-12» в район Гуама, те в ответ – бомбардировку 20 объектов на испытательных полигонах бомбардировщиками B-1B. После этого КНДР отозвала своих послов из крупнейших стран мира для консультаций, а внутри страны объявила всеобщую народную мобилизацию. Трамп пообещал подготовиться к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы, а Пентагон – к перехвату северокорейских ракет.