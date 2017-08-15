В Сьерра-Леоне считаются пропавшими без вести 600 человек после схода оползней

После схода оползней и наводнений в Сьерра-Леоне около 600 человек числятся пропавшими без вести, передает AP. Таковы данные Красного креста.

Число погибших в столице Сьерра-Леоне - Фритауне - наверняка будет расти. До сих пор местные жители находят тела на улице, под завалами домов, а также в зданиях, попавших под селевой поток.

Ранее местные власти сообщали о 312 погибших местных жителях. Многие из них не смогли спастись из-а того, что попали в ловушку под тоннами грязи. Морг местной больницы, в центре столицы, переполнен. Тела жертв стихии складывают на пол.

Поиски пропавших без вести продолжаются. Местные жители еще надеются найти выживших. «Двое были найдены под обломками прошлым вечером», - рассказал один из очевидцев. Представитель правительства Корнелиус Дево рассказал, что спасательная операция началась еще во вторник утром. Он не смог назвать точных данных о погибших. Многие из обнаруженных тел были в ужасном состоянии - отсутствовали руки, головы или ноги, отметил Дево. «Власти разрабатывают планы действий на случай возникновения вспышек инфекционных заболеваний, таких как холера», - заявил он. Специалист департамента охраны окружающей среды Фритауна Сулейман Паркер сказал, что обнаруженные тела захоронят в ближайшие 48 часов.

Добровольцы вместе со спасателями сутки напролет ищут пропавших родственников. Им помогают военнослужащие.

«Я никогда не видел ничего подобного», - рассказал координатор программ Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Абдул Насир. «Река грязи вышла из ниоткуда и поглотила целые общины, просто стерла их с земли», - добавил он.

По оценкам Красного креста, всего пострадали не менее 9000 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сьерра-Леоне Эрнесту Баю Короме в связи с многочисленными жертвами.

«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными сходом оползня в пригороде Фритауна. Особенно трагично, что среди погибших много детей и подростков. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится на сайте Кремля.